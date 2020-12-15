 

“На самом деле это любовь”: Иосиф Пригожин оригинальным образом уличил Валерию в измене

15.12.2020, 18:22, Разное
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Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин разместил на своей странице в Instagram видеоролик, в аннотации к которому высказал своей супруге, певице Валерии обвинение в измене. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
В кадрах опубликованного хозяином аккаунта видео Валерия позирует в компании неизвестного мужчины, периодически предаваясь объятиям с ним. Впрочем, наличие заглавных титров и информации об анонсе буквально сразу дали понять фолловерам продюсера, что на самом деле ролик является трейлером в готовящемуся к выходу видеоклипу певицы “Пьяная”. Однако Иосиф Пригожин решил представить подписчикам клип жены довольно оригинальным способом. “Измена! На глазах у всего честного народа, а на самом деле это любовь. Скоро!!!” – такой эмоциональной тирадой сопроводил видеоролик “разгневанный” супруг.

Стоит отметить, что абсолютное большинство фолловеров восприняло вышеупомянутое “обвинение” абсолютно адекватно, сразу догадавшись, что к чему. При этом мнения подписчиков касательно самого клипа несколько разделились. Так, одна часть посетителей микроблога с восторгом отметила цветущий вид Валерии в видеоработе, а другая – несколько нерелевантное название, мало соотносящееся с приоритетами трезвости. К слову, среди подписчиков Пригожина нашлись и те, кто решил “подыграть” продюсеру: в частности, один из них решил сравнить “претендентов” на сердце исполнительности, отметив наличие лысины у обоих.



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