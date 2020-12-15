 

Новая модель Renault – Duster получила более современный дизайн, новый цвет и ряд вариантов для оформления кузова

15.12.2020, 18:22, Разное
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Новый Renault Duster стал несколько длиннее, шире и выше (длина – 4341 мм, ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм). Что касается колесной базы, то эта опция теперь равна 2676 мм, а согласно геометрической проходимости новая модель Renault все так же является лидером среди авто своего класса. Углы съезда – 33 градуса, углы въезда – 31 градус, а дорожный просвет автомобиля равен 210 мм, информирует a-souz.ru
Отличительная черта кроссовера — наличие на его передней части новой решетки радиатора, фар со светодиодными ходовыми огнями нового типа, более пологого ветрового стекла. Форма и цвет передних и задних бамперов были сохранены, однако колесные арки у новой модели стали еще массивнее благодаря боковым молдингам и дополнительным расширителям. Для завершения нового образа были добавлены светодиодные габариты нового дизайна.



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