Ученые назвали самого древнего родственника человека

15.12.2020, 18:22, Разное

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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого осуществили проверку существующей теории о происхождении человека. На основании результатов научной работы исследователи назвали организм, являющийся наиболее древним предком современного человека.

Отправной точкой исследования является спор между различными представителями науки о том, какой организм, в результате эволюции трансформировавшийся в человека, является самым древним. Так, еще с XIX века и до недавнего времени такими организмами традиционно считались губки, однако в последние десятилетия был проведен ряд исследований, авторы которых на “первое место” поставили гребневиков – прозрачных морских животных, имеющих “гребни” на туловище. Перед проведением новой исследовательской работы ученые, представляющие Университетский колледж Лондона (Великобритания), высказали предположение, что особенности филогенетического древа, выделяющие, по мнению многих специалистов, гребневиков в качестве первых “прародителей”, на самом деле не дают таких предпосылок. Причиной такой версии современных исследователей является ошибочность теории о древности данных организмов, основанной главным образом на скорости развития вида.

Для проверки своей гипотезы британские эксперты провели компьютерное моделирование эволюции дезоксирибонуклеиновой кислоты. Изначальной стала случайная последовательность ДНК, представляющая некоего общего предка. Далее, согласно сценария, указанная последовательность была развита учеными в соответствии с моделями гребневика и губки. В итоге сформированные таким образом филогенетические деревья дали исследователям повод утверждать, что наиболее древним предком человека являются все же губки.

Стоит отметить, что немаловажным аспектом, позволяющим ряду ученых в изучаемом вопросе отдавать предпочтение гребневикам, является наличие у них некоторых, характерных для человека, черт – кишечника, мышц и нервных клеток. Однако специалисты из Великобритании убеждены, что именно особенности ДНК являются приоритетными в подобных теориях. Об этом пишет Science Advances.