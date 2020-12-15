 

Ученые не подтвердили эффективность азитромицина при лечении COVID-19 в стационаре

15.12.2020, 18:20, Разное
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Оценка эффективности азитромицина для лечения COVID-19 у госпитализированных пациентов проводилась в рамках британских клинических испытаний RECOVERY, где изучаются перспективные препараты от коронавируса. Ученые опубликовали промежуточные итоги исследования на основании данных 73% пациентов.

В ходе исследования ученые сравнивали клинические показатели 2582 госпитализированных больных с тяжелым течением COVID-19, получавших азитромицин спустя 8 дней после появления симптомов, с контрольной группой 5182 пациентов на стандартном лечении. Предварительный анализ не продемонстрировал значительной разницы в смертности между двумя группами. На 28 день испытаний этот показатель составил 19% как для пациентов, получавших антибиотик, так и всех остальных больных. Исследование также не выявило существенного влияния азитромицина на снижение риска развития тяжелых осложнений и на продолжительность госпитализации.

«Эти данные убедительно исключают какую-либо значимую клиническую пользу азитромицина у госпитализированных пациентов с COVID-19, которых мы изучали. Однако в наше исследование не включены пациенты, которые получают лечение на дому, поэтому мы не можем делать выводы об эффективности азитромицина для амбулаторного применения», – сообщили авторы исследования.

Полученные результаты ученые назвали «разочаровывающими», поскольку на азитромицин возлагались большие надежды во всем мире. Однако они сочли эти данные очень важными как для врачей, так и для пациентов, так как избыточное назначение антибиотиков способствует резистентности организма к антибактериальным препаратам.

Отметим, что бесконтрольный прием антибиотиков стал большой проблемой во время пандемии, в том числе в России, где по-прежнему можно приобрести антибактериальные препараты без рецепта. Минздрав рекомендует применять азитромицин при тяжелом течении COVID-19 только в сочетании с гидроксихлорохином в условиях станционара несмотря на то, что эта комбинация не показала эффективности в исследованиях и вызывает серьезные побочные эффекты. 

Главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ Роман Козлов считает, что назначение антибиотиков при COVID-19 оправдано лишь в случае появления симптомов бактериальной инфекции — гнойной мокроты, лейкоцитоза. Но даже в этом случае лечение недопустимо. Такие лекарства должен назначать только врач, и необходимо строго следовать его рекомендациям по режиму и кратности приема, отметил Козлов. 



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