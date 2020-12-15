Было бы желание: в Минфине призвали россиян с низким доходом откладывать деньги

15.12.2020, 17:32, Разное

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В эпоху коронавируса многие россияне остались без работы или на грани увольнения. Вначале пандемии правительство поддерживала семья с детьми. На первое время этого хватило. Однако, оказывается, что деньги просто не надо было тратить. Их надо было копить…

Людей с низким доходом в Минфине РФ призывают откладывать деньги. Многие удивятся – а что откладывать то? Но в ведомстве уверены – было бы желание, а возможность найдется.

Консультант-методист по финансовой грамотности Минфина РФ Анастасия Бондаренко уверена, что граждане России смогут продержаться на плаву, даже если проезд и услуги ЖКХ подорожают еще больше.

По мнению эксперта, в первую очередь надо “заплатить себе”, то есть отложить какую-то часть денег про запас. Кстати, формировать такой запас она советует на депозите, пишет Ura.ru.

“Если подорожает проезд в транспорте или услуги ЖКХ, вы же найдёте возможность их оплатить, тогда почему нельзя в первую очередь заплатить себе?” – задается вопросом Анастасия Бондаренко.

Также эксперт Минфина посоветовала способ накопления денег: для этого нужно выбрать комфортную для себя периодичность. Также откладывать деньги следует регулярно, иначе весь процесс теряет смысл.

Чтобы не было соблазна потратить отложенные средства, их стоит вывести из доступного оборота, к примеру, внести на депозит в банке, купить ОФЗ или ПИФы. Этот вариант особенно хорош для тех, кто хочет накопить на пенсию.