Политолог рассказал, кто может заменить Лукашенко на посту президента

15.12.2020, 17:32, Разное

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Светлана Тихановская президентом Белоруссии не станет, убежден эксперт. Да и вообще, страну не может возглавить человек, который придерживается прозападных позиций и настроен на сближение с Евросоюзом и США, отметил политолог.

По его мнению, Лукашенко может сменить только тот, кто будет продвигать идею интеграции России и Белоруссии. Кочетков уверен: шансы на то, что к власти в республике придет сторонник сближения с Москвой, очень велики.

Но Россия должна этому поспособствовать, подчеркнул эксперт. Лукашенко Кочетков назвал главным препятствием на пути к интеграции двух стран.

Именно этим объясняется пассивность Запада в отношении Белоруссии, считает эксперт. По его мнению, Лукашенко на посту президента вполне устраивает Евросоюз и США.

Политолог отметил, что в Белоруссии происходит консолидация пророссийского движения. Он прогнозирует, что в ближайшее время в стране появятся яркие лидеры, нацеленные на сближение Москвы и Минска.

“Вопрос только в том, насколько быстро пророссийские силы сумеют объединиться и насколько активно и эффективно их будет поддерживать Российская Федерация”, – сказал Кочетков в интервью порталу “Украина.ру”.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Союзный договор 1999 года устаревшим. Он призвал искать новые пути интеграции России и Белоруссии.