Байдену посоветовали привиться от коронавируса до инаугурации

15.12.2020, 17:30, Новости дня

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Избранному президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену следует вакцинироваться от коронавируса до вступления в должность главы государства, считает главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

«Я твердо убежден, что из соображений безопасности необходимо сделать прививку как можно скорее. Нужно, чтобы к моменту вступления в должность в январе он был полностью защищен», – передает ТАСС слова Фаучи со ссылкой на телеканал ABC.

Тем временем управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США может дать разрешение на использование вакцины Moderna уже 18 декабря. Исследования подтвердили, что вакцина «достаточно эффективна и безопасна для регистрации по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах», пишет New York Times. Отмечается, что миллионы американцев смогут получить вакцину уже на следующей неделе.

Во вторник голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Избранного президента поздравил российский лидер Владимир Путин.

Как заявлял действующий президент США, американская вакцина Pfizer эффективна приблизительно на 95%, что далеко за пределами ожиданий. Он сообщил, что вакцина «очень безопасна» и преодолела «золотой стандарт безопасности», а США стали «первой страной, создавшей безопасную вакцину». Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.

Напомним, как сообщили в Moderna, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.