 

После полета на Су-30 подполковник ВВС США достиг пика своей карьеры

15.12.2020, 17:28, Разное
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Американский подполковник ВВС Ян Куц Шталь признался, что достиг пика своей карьеры после полета на российском истребителе Су-30. Испытать самолет РФ ему удалось в рамках учений Red Flag, в которых принимали участие индийские пилоты, закупающие авиационную технику в России.
По словам военного летчика, для превосходства в бою им необходимо знать принцип работы вражеских самолетов. Для этого они разработали подразделение «агрессоров», где воздушная техника имитировала советские истребители. Также происходили закупки авиатехники у третьих стран.

Ян Куц Шталь отметил, что однажды ему довелось испытать российский Су-30МКИ. Это произошло в 2016 году на учениях Red Flag, куда прибыли индийские пилоты, летающие на российских истребителях. Этот опыт подполковник ВВС США назвал вершиной в своей карьере.



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