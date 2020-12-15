Ученые обнаружили очаг взрывоопасной магмы в Йеллоустоуном национальном парке США

15.12.2020, 17:28, Разное

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Исследователь Майк Поланд и его коллеги из обсерватории сообщили, что обнаружили в США в Йеллоустонском нацпарке очаг магмы, являющейся взрывоопасной. При этом, данный участок расположен в пяти километрах от супервулкана.

По словам исследователей, очаг характеризуется тем, что магма изменила характеристики, и наблюдается аномалия плавления мантии. Именно она питает пару магматических камер, которые составляют систему супервулкана. Одна из них выглядит подозрительно, так как довольно глубокая (около 24 км) и заполнена магмой, которая отличается низкой вязкостью. Кроме этого, она подпитывает и другой резервуар, расположенный немного выше по уровню. Как отметили ученые, магма из этого риолита довольно взрывоопасная и более липкая.

Майк Поланд подчеркнул, что обнаруженную аномалию нельзя считать полным расплавлением магмы, так как большая ее часть все-таки твердая. Показатель для верхнего резервуара составляет от 5 до 15%, а нижнего расплавление от 2 до 5%.

В среднем, извержение супервулкана под Йеллоустоном проходит раз в 500 тысяч лет. Ученые оценивают будущее извержение в 10 баллов, а радиус повреждений составит до 800 километров от эпицентра события. При этом, пепел от вулкана может выбросить на высоту до 58 километров.