Компания Apple сообщила об устранении опасных уязвимостей на iPhone и iPad

15.12.2020, 17:28, Разное

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Специалисты компании Apple информировали о выходе новых версий мобильных операционных систем iPhone и iPad, в рамках которых был устранен ряд опасных уязвимостей. По мнению работников фирмы, такая мера гарантирует отсутствие рисков для пользователей стать жертвой злоумышленников.

В частности, ранее мошенники имели возможность для запуска на устройствах некоего вредоносного кода, “замаскированного” под банальную картинку. В том случае, если такое зараженное изображение активировалось, злоумышленники автоматически получали возможность стать обладателями персональных данных владельцев девайсов. Однако после того, как упомянутые уязвимости были обнаружены специалистами Google Project Zero, они были исправлены. Сообщается, что в общей сложности корректировке подверглись 11 проблем безопасности.

К слову, попутно эксперты скорректировали и проблему логической ошибки в App Story – теперь установка данного корпоративного приложения осуществляется легко и без искажений. Об этом пишет newinform.com.