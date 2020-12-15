 

Госдума намерена вернуть в Россию вытрезвители

15.12.2020, 17:26, Разное
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Согласно законопроекту, ответственность по созданию вытрезвителей будет возложена на региональные власти, которые вправе самостоятельно оценивать необходимость такого медучреждения на их территории. Однако правила организации вытрезвителей, их права и обязанности обязанности будут едиными для всех субъектов федерации.

Примечательно, что вытрезвители не будут входить в систему Минздрава и будут создаваться на базе «государственно-частного партнерства», что даст возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в такое учреждение. Степень опьянения человека для принятия решения о направлении в вытрезвитель определят медики.

Одним из инициатором законопроекта выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он напомнил о том, что система медицинских вытрезвителей была упразднена в 2011 году, что привело к росту «пьяной преступности». Депутат сослался на данные МВД, согласно которым количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 годы увеличилось на 35%. Возросло также число нападений на подвыпивших россиян. В пользу вытрезвителей утверждает еще и печальная статистика смертности от переохлаждения — ежегодно в РФ гибнет 8-10 тысяч граждан, которые в состоянии алкогольного опьянения замерзли на улице.

«Самое главное — сохранить жизнь и здоровье, чтобы нетрезвый человек не замерз насмерть или не попал в руки преступников», — сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Попытки возродить систему вытрезвителей уже предпринимались в некоторых регионах РФ в 2017 году Мосгордума направила в мэрию предложение создать систему учреждений «временного содержания» для нетрезвых граждан. В 2018 году МВД подготовило поправки к закону «О полиции», которые наделяли сотрудников полиции правом доставлять пьяных людей в вытрезвители.



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