Семьи 53 граждан Украины, которых незаконно удерживают в РФ, получат материальную помощь

15.12.2020, 17:19, Новости дня

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Материальную помощь по 100 тыс. грн получат семьи 53-х гражан Украины, которые незаконно удерживаются в России. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На эти выплаты до конца года будет направлено 5,3 млн грн.

“По результатам 2020 года наибольшее количество семей заключенных получат помощь от государства – 116 семей. Общая сумма выплат составляет 116 млнн грн”, – отметили в Минреинтеграции.

Государство материально поддерживает незаконно лишенных свободы РФ украинских граждан с 2018 года. В 2018 году такую материальную помощь получили 77 украинских граждан, которые находились и находятся за решеткой в РФ, в 2019 – 103.

Крымская правозащитная группа 16 ноября заявила о 110 гражданах Украины, лишенных свободы в рамках политического или религиозного преследования в Крыму.

Общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6800, такие данные предоставили “Радіо Свобода” в Министерстве иностранных дел Украины.

По состоянию на апрель количество удерживаемых в России украинцев составляло 120 человек. Большинство из них – крымские татары.