“Транспортный коллапс”. В Киеве на Шулявском мосту упали три электроопоры

15.12.2020, 17:19, Новости дня

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В Киеве на Шулявском мосту 15 декабря упали опоры линии электропередач. Движение в направлении станции метро “Дорогожичи” ограничено. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

“Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств”, – говорится в сообщении.

По информации паблика “Киев Оперативный”, движение транспорта через мост заблокировано в четыре стороны.

“Настоящий транспортный коллапс на Шулявке. На обновленном путепроводе упали сразу три столба освещения”, – отмечает паблик.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/140572700953462/

27 февраля 2017 года в Киеве обвалилась часть Шулявского путепровода. Как сообщили в “Киевавтодоре”, причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона.

19 мая департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выбрал проект реконструкции Шулявского путепровода, разработчиком которого является “Киевдормостпроект”. Стоимость проекта оценивают в 400 млн грн.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, чтобы реализовать проект, необходимо снести часть корпуса завода “Большевик”. Он добавил, что развязка была построена в 60-х годах прошлого века и Шулявский путепровод давно нуждался в реконструкции.

Подготовка к реконструкции Шулявского путепровода началась 1 мая, планировалось, что работы займут около 17 месяцев.

Киевская мэрия хотела выкупить цех, чтобы потом его снести, однако Фонд государственного имущества Украины оценил стоимость цеха в 700 млн грн.

18 июля на Шулявском мосту начались работы по асфальтированию и прокладке инженерных сетей.