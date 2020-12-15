 

В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки

15.12.2020, 17:19, Новости дня
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19 декабря в День святого Николая ученики четырех украинских музыкальных школ-интернатов выступят в центре Киева на Софийской площади с концертом “Зимові дива”. Об этом сообщается на YouTube-канале организаторов концерта – благотворительного фонда “Відкрита музика міста”.

Начало концерта запланировано на 19.00. Трансляция выступления артистов будет проходить на YouTube-канале фонда.

ВИДЕОВидео: Open Music Foundation / YouTube

Во время выступления артисты в том числе исполнят произведения композиторов Франца Шуберта, Антонио Вивальди, Генрика Венявского и Николая Леонтовича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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