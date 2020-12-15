«Лаборатория Касперского» предлагает инструмент для определения авторов кибератак

15.12.2020, 17:12, Новости дня

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Принципиально новый сервис предлагает «Лаборатория Касперского». Воспользовавшись им, вы сможете увидеть не только наличие, но и источник вирусных программ, проникших на ваш электронный гаджет.

Как пояснили специалисты «Лаборатории Касперского», такая информация может оказаться полезной для госучреждений и коммерческих структур. Чаще всего они хотели бы знать, кто «автор» и исполнитель хакерской атаки. В этом случаи им легче принять профилактические меры, чтобы не допустить подобного в будущем.

Как же сама Kaspersky Threat Attribution Engine определяет происхождение вирусов? Оказывается, специалисты компании просто имеют возможность разложить вредоносный контент на отдельные элементы и сравнить их с имеющимися в «библиотеке» образцами.