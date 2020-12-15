Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера: официальные фото

15.12.2020, 16:44, Разное

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Еще одна королевская свадьба не за горами: пресс-служба греческого короля Константина II и королевы Анны-Марии (последних царствовавших монархов государства до упразднения монархии в этой стране) сообщила, что в минувшую субботу, 12 декабря, в 11 часов утра их сын, принц Греции и Дании Филипп, официально зарегистрировал отношения со своей давней возлюбленной Ниной Настасьей Флор. Их роспись прошла в Санкт-Морице в присутствии только отцов – короля Константина и швейцарского миллиардера, владельца чартерной компании Vista Jet Томаса Флора. Детали предстоящей свадебной церемонии, которая пройдет уже с полагающимся размахом, будут объявлены позже. Пока же в нашем распоряжении оказались фотографии с регистрации брака.

Напомним, предложение руки и сердца Филипп сделал в начале этого лета на острове Итака в Греции, а снимками чуть позже поделилась в Instagram будущая невеста.

Мой дорогой Филипп. Я люблю тебя сегодня, буду любить завтра и всегда. Ты делаешь нас обоих счастливее, лучше и сильнее. Я не могу дождаться, когда смогу провести остаток наших жизней вместе с тобой, – написала Нина.

Принц Филипп со своей возлюбленной Ниной Флор

Принц Филипп – младший из пяти детей короля Константина II и королевы Анны-Марии. Он работает аналитиком хедж-фондов в Нью-Йорке. Жена молодого человека также далеко не бедна: ее отец — швейцарский миллиардер и владелец чартерной компании Vista Jet Томас Флор, чье состояние составляет больше 2 миллиардов долларов. Нина работает сотрудницей в компании отца, также она в 2017 году основала некоммерческий морской исследовательский центр. С Филиппом девушка встречалась два года до свадьбы.