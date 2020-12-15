В США крупные IT-компании обязали рассказать о методах сбора данных пользователей

15.12.2020, 16:35, Разное

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Помимо Amazon, Facebook, Google (YouTube), в поле зрения регулятора попали ByteDance, Discord, Reddit, Snap, Twitter и WhatsApp. FTC хочет изучить, как компании используют личную информацию пользователей.

Также регулятор интересуется, как указанные IT-гиганты определяют, какую рекламу показывать пользователям, как измеряется вовлеченность людей и влияют ли их методы на подрастающее поколение. Об этом сообщает CNBC.

Кроме того, FTC намерена понять, как компании влияют на то, что пользователи слышат и видят, с кем они разговаривают и какой информацией они делятся.

Twitter выразил готовность к сотрудничеству. Discord заявил, что не показывает рекламу. От остальных компаний комментариев не было.

Ранее Google и Amazon оштрафовали во Франции на 100 миллионов и 35 миллионов евро соответственно. Причиной стало несоблюдение законодательства по файлам cookie.

Компании размещали файлы cookie на компьютерах пользователей без их согласия. “Куки” – фрагмент данных, который отправляется веб-сервером и хранится на компьютере пользователя. Уведомлений о размещении компании Google и Amazon не отправляли.