Наталья Поклонская предложила назначить Николая II пожизненным сенатором

15.12.2020, 16:37, Разное

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила назначить Николая II пожизненным сенатором.

По её мнению, великий российский государь, невинно убиенный большевиками, достоин увековечивания в верхней палате парламента.

– Вы можете сказать, что все сенаторы сегодня — это действительно достойные люди? Я не имею ввиду, что они все бандиты, ведь это может определить только суд, но довольно многие непонятно как туда попали и по ним существует много вопросов. С другой стороны Николай II — святой человек, верой и правдой трудившийся на благо России, человек, который смог обеспечить империи небывалый экономический рост. Потом он был зверски убит большевиками. По всем канонам, он и его семья невинно убиенные. У наших коллег из РПЦ есть замечательная традиция канонизации. Мы тоже должны стремиться к лучшему. Тем более, насколько я знаю, Совет Федерации собираются расширить до пяти тысяч, — заявила депутат.

Поклонская предложила предоставить государю отдельное возвышающееся кресло в форме трона, в котором она разместит картонную фигуру монарха. Также парламентарий предложила начинать каждое заседание верхней палаты мелодией «Боже, царя храни». При этом подразумевается, что все сенаторы должны вставать во время исполнения композиции.