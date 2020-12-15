 

Наталья Поклонская предложила назначить Николая II пожизненным сенатором

15.12.2020, 16:37, Разное
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила назначить Николая II пожизненным сенатором.

По её мнению, великий российский государь, невинно убиенный большевиками, достоин увековечивания в верхней палате парламента.

– Вы можете сказать, что все сенаторы сегодня — это действительно достойные люди? Я не имею ввиду, что они все бандиты, ведь это может определить только суд, но довольно многие непонятно как туда попали и по ним существует много вопросов. С другой стороны Николай II — святой человек, верой и правдой трудившийся на благо России, человек, который смог обеспечить империи небывалый экономический рост. Потом он был зверски убит большевиками. По всем канонам, он и его семья невинно убиенные. У наших коллег из РПЦ есть замечательная традиция канонизации. Мы тоже должны стремиться к лучшему. Тем более, насколько я знаю, Совет Федерации собираются расширить до пяти тысяч, — заявила депутат.

Поклонская предложила предоставить государю отдельное возвышающееся кресло в форме трона, в котором она разместит картонную фигуру монарха. Также парламентарий предложила начинать каждое заседание верхней палаты мелодией «Боже, царя храни». При этом подразумевается, что все сенаторы должны вставать во время исполнения композиции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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