Путин поздравил народ Сербии с завершением мозаичного оформления храма св. Саввы

15.12.2020, 16:36, Новости дня

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Завершение работ по мозаичному оформлению храма св. Саввы является знаменательным событием, взаимодействие российских и сербских мастеров при создании мозаик важно и символично в контексте духовной близости народов двух стран, говорится в послании президента РФ Владимира Путина.

«Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – завершением работ по мозаичному оформлению храма св. Саввы. Мечта о возведении этого величественного собора вдохновляла и объединяла многие поколения сербов, которые хотели увековечить память о святом Савве – основателе Сербской православной церкви и ее архиепископе, патриоте, просветителе и родоначальнике национальной литературы», – говорится в послании президента, которое зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров в храме св. Саввы в Белграде, передает ТАСС.

Путин отметил, что мозаичные изображения, украсившие стены собора, созданы руками сербских и российских мастеров. «Подобное взаимодействие представляется весьма важным и символичным, особенно в контексте братской дружбы и духовной близости, с давних времен объединяющих наши народы», – подчеркнул глава государства.

Президент РФ также вновь выразил соболезнования в связи с уходом из жизни патриарха сербского Иринея, который уделял большое внимание работам в храме св. Саввы и покоится в его крипте.

«Прошу передать самую искреннюю благодарность всем, кто вносил и вносит свой вклад в строительство храма, а также пожелания счастья и благополучия жителям Белграда и всем гражданам Сербии», – говорится в послании российского лидера.

Ранее президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность, что глава российского государства Владимир Путин отлично понимает проблемы балканской страны.