 

Путин поздравил Грызлова с юбилеем

15.12.2020, 16:36, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю высшего совета партии «Единая Россия» Борису Грызлову, которому исполнилось 70 лет.

«Все, кому довелось с Вами работать, неизменно отмечают Ваши высокие профессиональные качества и ответственный государственный подход к решению поставленных задач. Уверен, что Ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы – на благо отечества», – цитирует поздравление главы государства РАПСИ.

Ранее Грызлова с юбилеем поздравили спикер Госдумы Вячеслав Володин и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специальности «радиоинженер».

В ноябре 2002 года Грызлов был избран председателем высшего совета политической партии «Единая Россия». В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва, в декабре 2007 года – пятого созыва. В обоих созывах был председателем Госдумы. В 2001-2003 годах возглавлял МВД России.  С 26 декабря 2015 года – полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины.

Награжден орденом Почета (2000), орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2005, 2008), орденом Александра Невского (2010), медалью П.А. Столыпина II степени (2011) и др. Борис Грызлов женат. Супруга – Ада Грызлова, учредитель Национального открытого института России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

05.09 / Многодетные суперфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились своими историями

09.07 / ГПУ сообщила о готовности следствия обвинить Порошенко в тяжком преступлении

21.08 / Тбилиси: авиасообщение с Россией восстановится с учетом эпидемиологической ситуации

29.11 / Стало известно о состоянии стрелявшего в нальчикской школе учителя

24.07 / В доме украинского антикоррупционного активиста произошел пожар

18.07 / Дизельное топливо попало в Москву-реку в подмосковном Красногорске

30.07 / «Колосс на глиняных ногах» – могущество Китая покоится на слабостях Европы

23.11 / “Почти миллион сторонников”. Российский бизнесмен Малофеев создал движение “Царьград”

26.06 / Новые выплаты на детей: взгляд из Севастополя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска