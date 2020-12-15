Женщину зарезали возле магазина в Подмосковье

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15.12.2020, 16:36, Новости дня
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В Подмосковье женщину зарезали возле магазина, подозреваемый задержан, сообщила начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД РФ Татьяна Петрова.

Сообщается, что в дежурную часть УМВД РФ по Дмитровскому городскому округу Московской области поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. Петрова отметила, что сотрудниками полиции был введен план «Перехват», в результате которого подозреваемый был задержан в автомобиле такси. По ее словам, им оказался 25-летний местный житель, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зарезали замдиректора научно-исследовательского центра за то, что он попросил пассажиров маршрутного автобуса надеть маски



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