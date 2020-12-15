“Имеет значительный потенциал”: Эксперты рассказали о выгоде одномоторного “брата” Су-57 для России

15.12.2020, 16:34, Разное

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Эксперты одного из американских изданий провели анализ потенциальных возможностей нового легкого истребителя, планируемого к выпуску российской военной промышленностью. По мнению специалистов, данный самолет, имеющий некую аналогию с Су-57, обладает массой выгодных достоинств для РФ.

Как рассказали эксперты американского издания Military Watch, боевой самолет нового класса, который относится к новому поколению, является своеобразным дополнением к уже традиционным МиГ-41 и Су-57. Так, конструкция авиационного агрегата будет содержать силовую установку “Изделие-30”, также в оснащение войдут боевые аксессуары в виде стелс-покрытия, радаров и ракетного вооружения. Однако, в отличие от Су-57, в авиамашине установят лишь один двигатель. При этом, как полагают специалисты издания, используемые при создании самолета инновационные технологии дадут возможность наладить его производство без больших затрат, что обеспечит явную выгоду внедрения проекта.

“Разработка более легкого истребителя следующего поколения, оснащенного силовой установкой “Изделие-30″, имеет значительный потенциал, поскольку подразумевает появление экономически выгодного и эффективного средства модернизации российского воздушного флота и расширяет экспортные возможности страны”, – резюмировали эксперты. Об этом сообщают nation-news.ru.