 

Ученые рассказали о первом в мире 2000-летнем “компьютере”

15.12.2020, 16:34, Разное
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Зарубежные исследователи в ходе нового исследования смогли более детально изучить найденный около века назад древний прибор, датированный двухтысячелетним периодом изготовления. По мнению исследователей, агрегат может быть признан первым в мире “компьютером”.
Прибор, изготовленный из бронзы, уже около ста лет является экспонатом Национального археологического музея Афин. Имеющее пару дециметров в высоту изделие включает в себя три основные части, хотя, по ранним предположениям ученых, изначально оно состояло из 82 отдельных фрагментов. Четыре из них содержат шестеренки, образующие некое подобие сложного часового механизма. Примечательно, что при первом изучении эксперты прошлого века увидели в находке устройство, предназначенное для предсказаний положений небесных тел и солнечных затмений на десятилетия вперед. Однако современные исследователи, заглянув “под коррозию”, сумели распознать в агрегате нечто более сложное и имеющее не только астрономическое функциональное назначение. В частности, прибор, условно названный учеными первым “компьютером”, представляет собой целую сеть взаимосвязанных технических механизмов, а его боковая часть содержит изрядную совокупность надписей, условно говоря, напоминающую инструкцию по эксплуатации. Стоит добавить, что изготовление древнего “компьютерного устройства”, найденного среди обломков корабля близ греческого острова Антикитера, датируется временным периодом, охватывающим 60-205 годы нашей эры.

Журналисты издания, опубликовавшего описание научной работы, упомянули, что нюансы исследования, открывшего миру 2000-летний “компьютер”, изложены учеными для зрителя в документальном фильме “Механизм Антикитеры”. Об этом пишет Express.



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