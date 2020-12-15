 

Тодоренко призналась, что ходит на свидания с Топаловым по графику

15.12.2020, 16:34, Разное
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Ведущая и блогер Регина Тодоренко призналась, что с мужем Владом Топаловым ходит на свидания по графику. В ее личной жизни нет места импровизации и спонтанности.
Регина Тодоренко поделилась своим опытом того, как ей удается совмещать семью и карьеру. Даже романтические встречи с мужем приходится планировать заранее, иначе им не найдется место в графике. В своем блоге знаменитость поделилась фотографией с сыном в окружении друзей. Она призналась, что наконец-то дождалась снега в Москве.

Тодоренко очень любит проводить время с родными и близкими. В то же время она пожаловалась поклонникам, что встречи с друзьями приходится планировать за месяц или же даже полтора. Для ведущей такой опыт является абсолютно новым. Ранее она не придерживалась особого графика. Тодоренко могла есть в одном из центральных кафе города, а через полтора часа пересекать границу Польши. Сейчас такого она себе не позволяет, даже с супругом Владом Топаловым свидания назначаются заранее. Тодоренко не представляет свой жизни без режима с появлением ребенка.

В комментариях к публикации подписчики похвалили кумира за то, что она старается находить время на встречи с близкими, несмотря на плотный график. Нашлись и те, кто отметил ее прекрасную самоорганизацию.



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