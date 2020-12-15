 

Назван период наивысшего риска осложнений и смерти после госпитализации по поводу COVID-19

15.12.2020, 16:32, Разное
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Ученые оценили здоровье примерно 2200 человек, которые проходили лечение COVID-19 в американской сети больниц для ветеранов, в течение двух месяцев после выписки. Его сравнили с показателями людей, которые лечились от других болезней – нековидных пневмоний и сердечной недостаточности.

В первые два месяца после выписки из больницы умерли 9% пациентов после COVID-19, а 20% были снова госпитализированы. Смертность от коронавирусной инфекции в больницах в период, который охватило исследование, составляла 18,2%.

Оказалось, что средний уровень риска осложнений, повторной госпитализации и смерти в течение двух месяцев у постковидных пациентов ниже, чем у пациентов с сердечной недостаточностью (27% против 37%) и после пневмоний (26% против 22%). Однако в течение первых 10 дней после выписки у людей после коронавирусной инфекции эти риски были существенно выше – на 40-60%.

«Сравнивая отделенные исходы болезни для пациентов с COVID-19 с исходами после других серьезных болезней, мы видим необычно высокий риск в первые одну-две недели», – говорит Джон Доннелли (John P. Donnelly), эпидемиолог из Мичиганского университета, соавтор исследования.

Ученые считают, что новые данные ставят новые вопросы: как и когда лучше выписывать пациентов после COVID-19, какое наблюдение им требуется после выписки.



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