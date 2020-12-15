Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после “Танцев со звездами”

15.12.2020, 16:24, Новости дня

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Экс-участник “Танцев со звездами 7”, украинский актер Тарас Цимбалюк 14 декабря в Instagram сообщил, что возобновил тренировки и пытается вернуть телу форму, которая была у него до начала танцевального проекта.

По словам актера, сейчас он тренируется по полтора часа от двух до пяти раз в неделю, не придерживаясь особых ограничений в питании.

“Напомню, я очень сдулся, потерял [на проекте] девять килограммов”, – заявил Цимбалюк.

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Цимбалюк покинул проект после шестого эфира по результатам зрительского голосования. По словам актера, это стало для него неожиданностью.

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.