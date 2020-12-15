Как люди пережили ледниковый период?

15.12.2020, 16:18, Новости дня

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Ледниковый период – это холодное лето и слишком суровая зима. В данном цикле должны были выжить много поколений древних людей. Ученым до сих пор непонятно, как им это удалось, ведь человеческий организм не склонен к морозостойкости.

Одну из версий предложили исследователи Антонис Барциокас и Хуан Луис Арсуага, ученые из Греции и Испании. По их мнению, чтобы приспособиться к слишком суровым климатическим условиям, люди могли научиться впадать в зимнюю спячку, как это делают многие животные.

Кстати, у братьев наших меньших, которые проводят зимы во сне, есть склонность к обустройству надежных укрытий: берлог, глубоких нор и т.д. Возможно, и у человека таким же образом появилась тяга к строительству.