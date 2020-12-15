Российские ученые обнаружили вещество, которое могло запустить развитие жизни на Земле

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15.12.2020, 16:18, Новости дня
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После ряда изысканий на берегах Мертвого моря ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета обнаружили вещество, которое, по их мнению, могло запустить процесс развития живых организмов на нашей планете.

Речь идет о циклофосфатах – химически активных соединениях, которые ранее никогда не обнаруживались в природных условиях.

Данные вещества человек всегда создавал искусственно, они широко используются в химической промышленности, поясняют специалисты. Однако никто не рассчитывал, что их можно найти как полезные ископаемые. Оказывается, можно, и они в свое время могли запустить развитие жизни на Земле. По крайней мере, существует такая теоретическая возможность, уточняют ученые.



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