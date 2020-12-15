Мнение: Сказ про то как я узнал что в газетах пишут правду

15.12.2020, 16:16, Разное

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Помните же строфы “…Так об этом пишут газеты Газеты всегда правы…” легендарной песни “Всё это рокнрол” лихих 90х? 10 лет они для меня были пустым звуком пока я не убедился в этом на личном опыте.

Милениум. Я после того случая… лишился компьютера, покончить с собой не смог, хоть и очень хотел, ибо жизни без компа и инета уже не представлял, но как то начал жить без него. Снова начал покупать газеты. В один из субботних вечеров я по иронии судьбы купил газету “ТРУД”. Эта газета с самым дурацким названием которое только может быть пользовалась у советских граждан в сладких восьмидесятых большим уважением. Все говорили про ихние статьи про инопланетян. Газету эту мои родители не выписывали поэтому я её не читал и вот спустя много лет уже в новом столетии и тысячелетии решил приобщица. Как я уже написал газету я купил в суботу а в пятницу накануне должен был состояца концерт Менсона. И вот я вижу в газете статью или заметку не знаю как точно о прошедшем культурном мероприятии.

Мэрилин Мэнсон, Москва, 2001 год. Фотограф: Василий Кудрявцев.

Журналист описывает подробно как чего было на концерте и всё бы ничего но концерт тот в пятницу не состоялся, его перенесли на следующий день. Я прекрасно об этом знал так как во всех новостях всех телеканалов про это сообщили. Честно говоря я был в шоке, мягко говоря. Это событие стало одним из самых ярких в моей жизни. И очень странно что этот мемуар я написал только сейчас в 2020 году когда случайно наткнулся на это фото.