В США туристы в лесу увидели йети и расстреляли его из ружей

15.12.2020, 16:17, Разное

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Возле Кровавой горы на севере штата Джорджия (США) туристы увидели нечто очень высокое, что по своим размерам не было похоже на медведя. Они расстреляли это существо из ружей, но лишь ранили его и оно убежало. На листьях остались от него огромные следы и пятна.

В американское общество изучения аномальных явлений "Singular Fortean Society" обратилась жительница штата Джорджии по имени Алана Стрикленд. Она рассказала, как вместе с друзьями пошла в поход к Кровавой горе (Blood Mountain), где они встретили нечто большое и расстреляли его из ружей.

Это произошло еще в 2012 году в июне месяце. Так называемая Кровавая гора находится на севере штата Джорджия рядом с тропой Аппалачей – самым известным туристическим маршрутом в США. Алане в то время было 20 лет и она пошла в поход вместе со своими друзьями-сверстниками.

Алана заверяет, что никто из них не употреблял алкоголь и что увиденное не было галлюцинацией. В какой-то момент они остановились на ночевку, поставили палатки и разожгли костер. С собой у них были ружья на всякий случай.

"Мы не кричали и даже разговаривали не громко, просто беседовали и рассказывали разные истории. А потом мы услышали справа от меня в лесу какой-то шум. Мы находились всего в 5 милях от основной туристической тропы, так что мы поначалу подумали, что это могли быть другие туристы.

Но потом все стало серьезнее. Большинство из нас имели хороший охотничий опыт, поэтому мы хорошо могли различать как шумят белки, медведи или олени и мы слышали, что там в зарослях находится действительно крупное животное. Мы решили, что это медведь.

У нас с собой также были фонари и мы с ружьями и фонарями решили пойти в заросли и посмотреть, что там такое. Среди нас были девушки, которые выглядели испуганно, но я и парни не боялись. Мы полагали, что сумеем отпугнуть медведя.

Прямо на границе леса наши фонари осветили что-то очень большое, примерно 6 футов (182 см) ростом. Оно стояло за стволом дерева и его глаза были как раз на уровне 6 футов.

Это заставило нас изменить свое мнение о медведе. Дело в том, что местные медведи обычно не такие большие, у нас тут водятся черные медведи и изредка заходят небольшие бурые, в высоту, встав на задние лапы, и те и другие достигают максимум 4,5-5 футов.

Но мы все равно решили выстрелить в него. Я и парень по имени Вольф, мой самый близкий знакомый из компании, прицелились и выстрелили в него из ружей. Мы стояли к нему ближе всех и мы оба попали в него.

Правда из-за грохота выстрелов было сложно сказать, как это существо отреагировало на ранения. Оно конечно заорало и это было немного похоже на рычание гориллы, но гораздо глубже. Опять же, из-за шума выстрелов, было сложно оценить на что был похож его вопль.

Потом это существо исчезло и мы больше его не видели за деревьями. мы решили, что его тело упало на землю и мы пошли, чтобы посмотреть на него и решить, что нам делать с телом этого предполагаемого медведя. Но мы ничего там не нашли, кроме больших вмятин на земле, словно там стояло нечто очень тяжелое и следов крови на листьях и стволе дерева. Еще некоторые ветки у деревьев снизу были сломаны как раз на высоте 6 футов. Я думаю, что мы расстреляли йети".

Когда с Аланой Стрикленд связалась исследовательница Обри Боуэн, выяснилось, что в существо было совершено как минимум 10 выстрелов, так как они стреляли каждый по нескольку раз. Они стояли на расстоянии всего около 9 метров, но за деревьями могли увидеть лишь контур чего-то высокого и его глаза. Больше никаких подробностей внешности.

Глаза существа были красно-оранжевого цвета, а его следы на листовой подстилке были куда шире, чем стандартные следы человека и как минимум в два раза длиннее, чем медвежьи следы.

"Мы все были согласны с тем, что это существо точно не являлось медведем, но чтобы не пугать девушек мы сказали им, что это медведь. Эти девушки реально нервничали из-за каждого шороха", – говорит Алана.