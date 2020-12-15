Тихановская призвала ЕС отказаться от контактов с Лукашенко и его союзниками

15.12.2020, 15:44, Разное

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По словам политика, Европейский союз (ЕС) должен положить конец сотрудничеству бизнеса с президентом Александром Лукашенко и его союзниками. “Должна быть нулевая толерантность”, – подчеркнула Светлана Тихановская.

Оппозиционер призвала западных лидеров поддержать белорусов и отменить для них национальные и шенгенские визы. Как отметила политик, прямая помощь народу имеет большое значение для победы демократических сил в стране.

В октябре Европарламент присудил белорусской оппозиции премию имени Андрея Сахарова “За свободу мысли”. Среди лауреатов – сама Тихановская, писательница Светлана Алексиевич, активистка Мария Колесникова и другие.

Напомним, что в Белоруссии не утихают массовые беспорядки. Этим событиям предшествовали выборы президента республики. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. За него проголосовали 80% белорусов.

Результаты выборов возмутили представителей оппозиции. Руководство страны обвинили в подделке итогов. По всей стране прокатилась волна акций протеста. В ряде городов демонстрации были жестко подавлены.

Через несколько дней после голосования Светлана Тихановская покинула страну. По некоторым данным, оппозиционер получала угрозы со стороны властей. Александр Лукашенко опроверг эту информацию.