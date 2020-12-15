Физлицам-иноагентам разрешили участвовать в выборах в России

15.12.2020, 15:42, Новости дня

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Получившие статус иноагента физлица смогут принимать участие в выборах в России, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на общественных слушаниях по законопроектам о физлицах-иноагентах в Общественной палате.

«Иностранные агенты (…) в пассивном избирательном праве не поражаются, они могут идти в представительные органы власти. Здесь нет никаких ограничений», – передает его слова ТАСС.

8 декабря Госдума в первом чтении приняла проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в РФ на средства из-за границы. Перед этим проект закона полностью поддержали в Общественной палате.

Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне.