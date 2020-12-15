Украинский генерал признал слабость Киева перед Москвой

15.12.2020, 15:42, Новости дня

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Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы, а также сравнил Россию в этой ситуации с медведем, а Украину – с зайцем.

Кривонос сообщил в интервью изданию «Обозреватель», что «мы (Украина) не так сильны», передает РИА «Новости».

«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест – и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь», – добавил он.

Генерал также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников: «Путин как верховный главнокомандующий российских вооруженных сил никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным».

Кривонос также считает, что неспособность противостоять РФ с позиции силы является поводом для выработки новой стратегии украинскими властями. По его словам, «медведя» нужно держать на расстоянии и вступать в переговоры, только имея достаточную мощь, которой у Киева нет.

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