 

Лепс осудил тех, кто не пришел проститься с Гафтом

15.12.2020, 15:40, Разное
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Популярный певец Григорий Лепс осудил тех, кто не пришел в столичный театр “Современник” на церемонию прощания с Валентином Гафтом. Он сожалеет, что на траурном мероприятии не увидел многих своих коллег.
Григорий Лепс пояснил журналистам, что не мог не проводить в последний путь Гафта. Он сожалеет, что у него не получится поехать на Троекуровское кладбище, поскольку имеются определенные дела.

Некоторые коллеги, по мнению Лепса, просто обязаны были присутствовать на данном мероприятии. Вероятно, они выбрали примерки, наряды, грим и микрофоны.

С Валентином Гафтом Лепс виделся не очень часто. Однако последнюю встречу со знаменитостью певец хорошо запомнил. Тогда Валентин Гафт читал сатирические стихи.



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