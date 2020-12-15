 

Эвелине Бледанс приснилось, что ее ограбили знакомые

15.12.2020, 15:40, Разное
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Ведущая и актриса Эвелина Бледанс пояснила подписчикам, что ее ограбили знакомые люди. Речь идет о супружеской паре. Интересной историей знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.
Эвелина Бледанс поделилась эффектной фотографией, на котором она запечатлена в роскошном красном платье. Она пояснила подписчикам, что супружеская пара распродавала ее ценные вещи и различные наряды. Из дома знаменитости выходили много женщин, которые радовались выгодным покупкам.

В конце поста Бледанс добавила, что эту ситуацию видела во сне. Она в шутку спросила у поклонников, стоит ли ей теперь опасаться этих людей.

В комментариях фанаты актрисы заявили, что вздохнули с облегчением, когда узнали, что ограбление не было настоящим. В то же время среди фолловеров нашлись и те, кто посоветовал с большой серьезностью отнестись к этим сигналам. Некоторые предположили, что Эвелине Бледанс пора отправиться на шопинг, чтобы обновить гардероб.



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