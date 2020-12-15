 

Глюкоза покорила подписчиков в комбинации цвета шампанского

15.12.2020, 15:40, Разное
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Популярная российская певица Глюкоза покорила фанатов своим внешним видом на фото, которое было опубликовано в социальной сети Instagram. На нем она предстала в платье-комбинации цвета шампанского, сидя у новогодней елки.
Подписчики назвали образ 34-летней Глюкозы очень актуальным. Под фото они оставили множество восхищенных комментариев. Наталья Ионова предстала в платье на тонких бретельках. Лаконичный образ знаменитость дополнила яркой помадой и стильной прической. Глюкоза также показала подписчикам установленную в доме елку, которую она успела украсить.

В описании к публикации исполнительница рассказала, что очень любит новогодние праздники. В этом году она особенно ждет волшебства. Ей хочется, чтобы 2021 год быстрее наступил.

Глюкоза спросила у подписчиков, готовятся ли они к праздникам. Ей стало интересно, какие подарки фанаты намерены покупать для своих близких. За короткое время публикация Ионовой собрала огромное количество отметок «мне нравится».



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