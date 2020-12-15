В Москве обучили нейронную сеть диагностировать поражение легких по анализу крови

15.12.2020, 15:38, Разное

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Нейронная сеть «КТ-калькулятор», созданная учеными МГУ им. Ломоносова, определяет состояние легких пациента по анализу крови, сатурации (уровень кислорода в крови) и общему состоянию пациента, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Анализируя данные, искусственный интеллект определяет состояние легких в соответствии с возможными показателями компьютерной томографии: КТ 0-1, КТ 2 и КТ 3-4. По результатам оценки врач принимает решение, нужна ли пациенту компьютерная томография и можно ли отказаться от этого вида исследования, если нейронная сеть показала легкое течение COVID-19. В случае диагностики тяжелого состояния врач может решить немедленно госпитализировать пациента для подробной диагностики и интенсивного лечения.

Как отметил Собянин, нейронная сеть обучалась на основе данных более полумиллиона пациентов, которые проходили лечение в Москве от COVID-19 начиная с марта. По мере поступления обновленных данных цифровой сервис будет совершенствоваться.

«КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. Доступ к нему открыт врачам не только Москвы, но и других регионов», – отметил глава города.

Во время пандемии в Москве стали активнее внедрять цифровые технологии в систему здравоохранения. Так, уже 10 месяцев в столичных больницах используется специальная программа для анализа КТ-снимков легких. В октябре в московских поликлиниках для взрослых внедрили систему поддержки принятия врачебных решений (СППВР), разработанную специалистами Сбербанка. Искусственный интеллект дает «подсказки» врачам по назначению лечения, тем самым облегчая их работы. Для дальнейшего обучения системы разработчикам предстоит объединить большие массивы данных — клинические протоколы и назначения, над которыми работали около 200 ведущих врачей Москвы.