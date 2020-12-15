Астрономы наблюдают столкновение двух черных дыр

15.12.2020, 15:24, Новости дня

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В процессе изучения гравитационных волн астрономы сумели заметить в далекой галактике уникальное явление. Вот-вот должны столкнуться две черные дыры.

Это будет катастрофа вселенского масштаба, отмечают специалисты. Хорошо, что она произойдет очень далеко от нашей Солнечной системы. И очень полезно для науки понаблюдать за развитием событий.

Катастрофа должна случиться на расстоянии в два с половиной миллиарда световых лет от края Млечного Пути, уточняют ученые. Поэтому Земле ничто не угрожает. Черные дыры, о которых идет речь, относятся к разряду сверхмассивных. Будет ли в результате образована еще большая черная дыра или же дело закончится выбросом в космос огромной массы материи и энергии? Астрономы надеются получить ответы на целый ряд важных вопросов.