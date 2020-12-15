В РФ начали разработку ядерного буксира для полетов в дальний космос

15.12.2020, 15:24, Новости дня

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Как сообщили в компании «Роскосмос», уже стартовал проект по созданию так называемого ядерного буксира. Для этого выделено в качестве инвестиций 4 миллиарда 200 миллионов рублей, уточнили представители компании.

Агрегат планируют использовать как ускоритель, который позволит космическим кораблям набирать большую скорость во время полетов на Марс или Венеру. Затем, при подлете к нужной планете, корабль нужно будет затормозить, говорят специалисты.

Роль такого агрегата будет выполнять ядерный буксир, который присоединят к кораблю уже после выхода в космос. Агрегат должен сократить время полета на соседние планеты Солнечной системы в несколько раз. Движущую силу будет создавать ядерное топливо, которое идеально подходит для этой цели.