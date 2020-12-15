Мнение: Таинственные исчезновения людей. Рудольф Дизель

15.12.2020, 15:22, Разное

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Здравствуйте уважаемые.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что все вы знаете Рудольфа Дизеля. Пусть и опосредовательно. Но про двигатель, названный именем этого немецкого инженера точно хоть раз в жизни слышал каждый.

Рудольф Кристиан Карл Дизель родился 18 марта 1858 в Париже. Отец Рудольфа, Теодор Дизель, немецкий иммигрант из Аугсбурга, владел небольшой переплетной мастерской, мать – Элиза Штробель – была домохозяйкой. В 1870 году во время Франко-Прусской войны семья уехала из занятой немецкими войсками столицы Франции в Лондон. До окончания войны мать отправляет двенадцатилетнего Рудольфа в Аугсбург, чтобы жить с тётей и дядей, Барбарой и Кристофом Барникель. Бездетная семья очень тепло, с любовью приняла своего племянника. Способный ребёнок просто очаровал своего дядю профессора, который без колебаний предоставил ему свою обширную библиотеку. В 1871 году Рудольф поступил на обучение в Королевское Земское училище в Аугсбурге, где его дядя преподавал математику. После окончания училища в 1873 году с отличием, Рудольф поступает в только что открывшуюся Техническую Школу в Аугсбурге. Спустя два года он получает стипендию в Королевском Баварском Политехническом институте в Мюнхене. И было за что -оказалось, что молодой человек – очень талантливый инженер.



27 февраля 1892 года Дизель подает заявку на получение патента на «новый рациональный тепловой двигатель», который и получает в императорском патентном бюро в Берлине 23 февраля 1893 года под названием «Метод и аппарат для преобразования высокой температуры в работу». Второй патент с модифицированным циклом Карно был зарегистрирован 29 ноября 1893 года.

С 1893 года велись разработки нового двигателя на Аугсбургском машиностроительном заводе (с 1904 года M.A.N.) при финансовом участии компаний Фридриха Круппа и братьев Зульцер. Первый функционирующий двигатель был создан Дизелем там же в 1897 году. Мощность двигателя составляла 20 лошадиных сил при 172 оборотах в минуту, КПД 26,2 % при весе пять тонн. Это намного превосходило существующие двигатели Отто с КПД 20 % и судовые паровые турбины с КПД 12 %, что вызвало немедленный интерес промышленности. Двигатель Дизеля сразу же нашёл применение, был оценён во многих странах.



1 января 1898 года Дизель открыл собственный завод по производству дизельных двигателей.

Дальше он только совершенствовал свои двигатели и ему удалось значительно повысить КПД двигателя и избавится от карбюратора. Для своего времени это стало прорыввом. Это сделало его знаменитым. Хотя не сделало его богатым.



Трудно сказать, как дальше пошла бы его жизнь, если бы не события 29 сентября 1913 года. С целью поправки здоровья, Рудольф Дизель решил отправится в путешествие из Антверпена в Англию на пароходе «Дрезден» Уже на корабле он познакомился с двумя джентльменами. Это были Георг Грейс и Алфред Люкманн. Они вместе провели весь разговорами о политике и науке.

Вечером, в начале десятого часа новые знакомые довольные друг другом раскланялись и разошлись по своим каютам. Рудольф Дизель подойдя к двери своей каюты слегка задержался, попросив стюарда разбудить его утром около половины седьмого. Стюард был последним кто, беседовал с изобретателем и видел Рудольфа Дизеля.



Утром выполняя просьбу конструктора, стюард долго пытался достучаться до пассажира, но увы, безуспешно. Когда дверь была вскрыта, то вошедшие обнаружили не тронутую постель с лежащей на ней пижамой, а также висящие на стене карманные часы господина Дизеля. Обеспокоенная команда парохода принялась разыскивать пропавшего конструктора на палубах.

Все, что удалось найти в ходе поисков — брошенные на палубе плащ, принадлежавший конструктору и его шляпа. Также в результате расследования выяснить, что никто из команды парохода и пассажиров не видел Рудольфа Дизеля. Особенно тщательно были расспрошены Георг Грейс и Альфред Люкманн. Оба в подробностях рассказали о вечернем разговоре с конструктором, и отметили его хорошее расположение духа. Изобретателя так и не нашли…



В прессе, тайна исчезновения Рудольфа Дизеля преподносилась несколькими версиями. Высказывалась идея о том, что в последние месяцы жизни талантливый изобретатель находился в состоянии нервного срыва, страдал бессонницей. Дескать выйдя на палубу парохода вдохнуть свежего воздуха перед сном, в результате внезапного сердечного приступа он перевалился за перила и упал за борт.

Однако лечащий врач опроверг версию газетчиков. По его словам, Рудольф Дизель не страдал сердечной недостаточностью. И как утвердительно заявил капитан парохода, перила на пароходе высотой более одного метра исключают версию с несчастным случаем.

В ходе расследования прозвучали слова о том, что пассажир вероятно был пьян, и мог перевалиться через перила. Но, как заявили все близко знающие Рудольфа, изобретатель не пил спиртного вообще никогда!



Тогда пресса выдвинула очередную версию гибели: изобретателю грозило разорение и полное банкротство. Но все экспериментальные работы по созданию абсолютно нового двигателя финансировал Крупп. В разработку были вложены огромные деньги и промышленник получил монополию на изобретение в Германии. Так что финансовых затруднений у талантливого изобретателя-конструктора не должно было быть.

Самоубийство? Вроде тоже не было повода…



И тогда на первый плат вышла версия английских и американских журналистов. Они выдвинули предположение, что конструктор хотел продать изобретение нового двигателя англичанам, но был убит немцами, желавшими сохранить тайну создания новейшего мощного двигателя, так необходимого для немецких подводных лодок.

Как бы там не было, конструктор был объявлен без вести пропавшим, а тайна его пропажи до сих пор будоражит многие умы.

Вот такие вот дела.