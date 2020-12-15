Продолжается регистрация на Деминский лыжный марафон
 

Продолжается регистрация на Деминский лыжный марафон

15.12.2020, 15:13, Новости
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С 1 ноября началась онлайн-регистрация участников XIV традиционного Международного Дёминского лыжного марафона Worldloppet 2021.

На дистанции 25 и 50 км уже зарегистрировались больше 600 человек. Несмотря на ситуацию с пандемией и сложности с перелетами, заявка поступила и от одного иностранца.

Тьерри Труве из Франции на сегодняшний день является единственным зарегистрированным иностранцем. Он преданный участник марафона на протяжении нескольких лет. Собирается приехать и в марте 2021 года.

– Желание участвовать выразили многие иностранные спортсмены. Они ведут с Демино переговоры, но подавать заявки пока не решаются. Слишком нестабильная обстановка, – подчеркнул директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Организаторы лыжного марафона надеются, что ситуация с пандемией стабилизируется и количество участников из других государств еще возрастет.

Пока же в центре лыжного спорта продолжается подготовка трассы. Осенью была скошена трава и кустарники, убраны поваленные деревья, максимально расширена трасса и опасный спуск за счет выкоса мелкой травы и поросли. Затем началась утрамбовка трассы искусственным снегом.



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