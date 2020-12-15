 

Виталий Кличко предложил провести чемпионат Европы по квиддичу в Киеве

15.12.2020, 15:07, Разное
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Мэр Киева Виталий Кличко выступил в Верховной Раде с инициативой заложить в государственном бюджете на 2021 год средства для строительства первого в стране стадиона для квиддича, на котором, по его словам, должен пройти чемпионат Европы.

«Мы никогда еще не проводили подобных турниров, а в этом году наконец-то собрали волю в кулак и нанесли решающий удар. Я имею договорённость с президентом МОК Моцартом, президентом федерации квиддича. Они полностью поддержали Киев в этом вопросе. Я уже распорядился, чтобы выделили деньги из городского бюджета на постройку стадиона для проведения соревнований. Зачем нам новый стадион? Ну нельзя же всё проводить на Олимпийском. Там и так футбол, лёгкая атлетика, концерты, дебаты», — заявил с трибуны парламента Виталий Кличко.

Депутаты Верховной Рады резко отреагировали на его предложение. Большинство высказали мнения, что в период пандемии коронавируса нерационально тратить государственные средства для таких целей. На это мэр Киева ответил, что если украинский народ хочет гонять шары, то сделает все возможное для этого.

После заседания мэр Киева снял видеоролик, где объяснил, что как бывший боксер он поддерживает любой вид спорта, и попросил украинский народ написать в комментариях, хотят ли они играть в квиддич.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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