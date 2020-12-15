 

MIT разрывает сотрудничество с МГТУ им. Баумана из-за отсутствия темнокожих преподавателей

15.12.2020, 15:07, Разное
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Массачусетский технологический институт (MIT) объявил о полном сворачивании сотрудничества с МГТУ имени Баумана. Причиной послужило несоответствие российского вуза современным требованиям по расовому разнообразию.

В пресс-релизе MIT сообщается, что МГТУ в течение двух лет несколько раз отказался выполнять условия американского Акта об устранении последствий колониальной политики и расовой сегрегации (AECCPRC, 2015). Согласно закону, для сотрудничества с американскими вузами зарубежные учебные заведения должны выделять от 35% учебных мест для меньшинств с постепенным ростом этого показателя, а также «пропорционально усложнять поступление на учёбу и и прохождение учебного процесса представителям привилегированных групп».

– На последовательные и регулярные запросы с требованием предоставить отчёт о выполнении норм AECCPRC ответа получено не было. Самостоятельный анализ установил, что представители привилегированных групп по-прежнему свободно поступают на обучение и беспрепятственно проходят его, в то время как число людей цвета среди студентов составило лишь 4%, в частности число темнокожих студентов не достигает и 1%, в вузе не работает ни одного темнокожего преподавателя, – констатировали в США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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