Мнение: Путин «законтачится» с Байденом?

15.12.2020, 15:00, Разное

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История под названием «Трамп уходит» завершилась. Вот уже и большинство выборщиков проголосовали за то, что бы президентом США стал Джозеф Байден.

Уже и Путин, похоже, понял, что «Трамп всё», и отправил Байдену телеграмму, мол, готов «к взаимодействию и контактам с Вами».

Мне вот интересно, а Байден готов «к контактам и взаимодействию» с Путиным? Или поручит кому-нибудь из своей команды «присмотреть» за Россией и лично Путиным?

Иллюстрация отсюда