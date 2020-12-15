Мнение: Путин «законтачится» с Байденом?
15.12.2020, 15:00,
Разное
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История под названием «Трамп уходит» завершилась. Вот уже и большинство выборщиков проголосовали за то, что бы президентом США стал Джозеф Байден.
Уже и Путин, похоже, понял, что «Трамп всё», и отправил Байдену телеграмму, мол, готов «к взаимодействию и контактам с Вами».
Мне вот интересно, а Байден готов «к контактам и взаимодействию» с Путиным? Или поручит кому-нибудь из своей команды «присмотреть» за Россией и лично Путиным?
Иллюстрация отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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