Меган Маркл стала венчурным инвестором: ее первый проект уже оценила Опра Уинфри

15.12.2020, 14:56, Разное

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Супруга принца Гарри, находясь в декрете, не теряет времени зря. Так, она решила попробовать себя в новой сфере – венчурном инвестировании, вложившись в стартап Clevr Blends. Эта компания занимается производством быстрорастворимого латте на овсяном молоке, и впервые Меган попробовала их продукцию еще в 2017 году. Теперь Clevr Blends – первая инвестиция герцогини, о которой было объявлено публично.

Эта инвестиция направлена ​​на поддержку увлеченной предпринимательницы, которая не просто ведет бизнес, а создает комьюнити. Горжусь, что инвестирую в стремление Ханны искать этичные ингредиенты и создавать продукт, который я сама люблю и у которого есть комплексный подход к велнесу. Я верю в нее и ее компанию,- заявила Маркл, подчеркнув, что заинтересована в поддержке марок, основанных женщинами. Начав сотрудничество с Меган, Clevr Blends обязались пожертвовать 1% дохода организациям, борющимся за продовольственную справедливость.

Одной из первых знаменитостей, которым Меган адресовала подарок от Clevr Blends, стала Опра Уинфри. Телеведущая записала видео, где готовит себе латте, и поблагодарила за сюрприз свою “соседку”:

Моя соседка М. прислала корзину, в которой много всего вкусного – и мой новый любимый напиток на утро и вечер.

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Публикация от Oprah (@oprah)