 

В ВОЗ предупредили о новом виде COVID-19: Более заразен

15.12.2020, 14:50, Разное
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Представитель организации Дэвид Набарро сообщил, что новый вид COVID-19 распространяется гораздо быстрее, чем ранее известный. Тем не менее назвать его более опасным нельзя.

В ВОЗ отметили, что появление мутации не изменит приоритеты в борьбе с коронавирусом в Соединенном Королевстве. Набарро призвал общество проявлять бдительность в нынешних условиях.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в мире напряженная. С начала пандемии COVID-19 заразились 73,2 миллиона человек. Лидером по числу инфицированных являются Соединенные Штаты, где выявили 16,9 миллиона случаев.

На втором месте находится Индия с 9,9 миллиона заболевшими. Далее идет Бразилия, где обнаружили 6,9 миллиона инфицированными. Четвертую позицию занимает Россия с 2,7 миллиона случаев.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие, при котором пандемия в мире завершится. Это произойдет только после того, как вакцинацию пройдет большинство населения стран.

Отметим, что защитить себя от коронавируса можно, соблюдая элементарные правила. Специалисты рекомендуют носить маски и перчатки в общественных местах, а также регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиком.



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