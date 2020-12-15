Страны НАТО не согласились с Договором о запрещении ядерного оружия

15.12.2020, 14:48, Новости дня

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Страны-члены НАТО считают, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) противоречит существующей архитектуре разоружения, говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению и укреплению контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Поскольку Договор о запрещении ядерного оружия, или договор о запрещении, близится к вступлению в силу, мы коллективно заявляем о своем несогласии с ним, так как он не отражает все более сложную международную обстановку в области безопасности и противоречит существующей архитектуре нераспространения и разоружения», – цитирует заявление НАТО ТАСС.

Альянс подчеркивает, что «Договор о нераспространении ядерного оружия остается единственным надежным путем к ядерному разоружению».

Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года, документ ратифицировали 50 стран.

В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против ДЗЯО, в российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что договор не учитывает ключевые проблемы по ядерному разоружению. Позже РФ еще раз подтвердила свою позицию по ДЗЯО.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.