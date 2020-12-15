Названа сфера с наиболее высокой заболеваемостью коронавирусом среди работников

15.12.2020, 14:48, Новости дня

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Наиболее высокая заболеваемость коронавирусом фиксируется среди работников промпредприятий, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

«За последние две недели наиболее высокие показатели заболеваемости среди работников промышленных предприятий. Мы отмечаем, и это, конечно, предмет дополнительных усилий по организации безопасного трудового процесса именно на этих предприятиях», – передает ее слова РИА «Новости».

Глава ведомства также отметила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в РФ сейчас очень хрупкая. «Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр», – подчеркнула Попова.

За минувшие сутки в РФ выявлено 26 689 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания.