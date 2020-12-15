Китайские эксперты оценили успехи России в развитии морских ядерных сил

15.12.2020, 14:48, Разное

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Российская армия успешно развивается и способна противостоять любым вызовам современности. Об этом сообщают эксперты одного из китайских изданий, оценившие успехи РФ в развитии морских ядерных сил.

Новые подлодки класса «Борей»

Статью о вооружениях РФ разместило на своих страницах китайское издание Sina. Журналисты, написавшие соответствующую статью, рассказали об успешной демонстрации российскими ВВС новых видов вооружений и сил для осуществления ядерного сдерживания. Аналитики издания наблюдали за проводимыми накануне учениями, в ходе которых военные показали навыки и умения по управлению стратегическими силами. В первую очередь внимание обозревателей за рубежом привлекло четвертое поколение подводной лодки «Владимир Мономах», относящейся к классу «Борей».

В процессе испытаний с нее на полигоне Чижа 12 декабря были произведены залпы на расстояние в 5,5 тысячи километров четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». По данным Министерства обороны России, все боеголовки смогли успешно поразить заранее обозначенные цели. Эти учения показали большие возможности подводных сил Российской Федерации, и ее боевую мощь, уверены в КНР.

Модернизация ядерных сил России

По мнению военного эксперта Хан Дона, атомные субмарины класса «Борей» вместе с гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард» составляют новые ядерные силы государства. Третья подлодка этого класса «Владимир Мономах» создана в 2006 году и поступила на вооружение через восемь лет после постройки. На ней размещены 16 межконтинентальных твердотопливных баллистических ракет «Булава», разработанных Московским институтом теплотехники. Такое орудие способно переносить до шести ядерных боеголовок, в эквиваленте составляющих порядка 100-150 тысяч тонн при дальности полета свыше девяти тысяч километров.

При этом весь состав подводных лодок класса «Борей» в РФ будет в ближайшее время модернизирован. Дебют обновленной версии «Князя Владимира» состоялся в середине лета текущего года, за ней предстоит переоборудовать и другие морские суда. В первую очередь, на субмарине разместили иного типа ядерный реактор и насосы с меньшим уровнем шума, что дало возможность сделать ее более маневренной и не такой заметной для обнаружения. До 2027 года в РФ будут введены в эксплуатацию уже семь подобных лодок, что существенно повысит сдерживание ядерных сил на море, отмечает «Политэксперт».