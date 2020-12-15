Названо максимально зараженное коронавирусом место

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15.12.2020, 14:48, Разное
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Ученые из США назвали место, которое максимально заражено коронавирусом. Они провели анализ статистики передачи COVID-19 и выяснили, что подхватить инфекцию можно вероятнее всего в доме или же квартире, если один из членов семьи уже заболел.
Специалисты анализировали случаи вторичной передачи коронавируса в быту. Этот показатель считается стандартным, поскольку он позволяет в полной мере оценить эффективность действующих карантинных ограничений. Речь идет о числе случаев, зафиксированных в определенном домохозяйстве на протяжении инкубационного периода после даты первичного заражения, деленных на количество проживаемых на одной площади людей.

На передачу коронавируса влияют близость контактов, время совместного провождения, степень проявления симптомов у человека, который заболел первым. Всего в рамках метаанализа эксперты изучили данные 54 исследований, где в общей сложности приняли участие 77,758 тысячи испытуемых. Результаты научной работы подтвердили, что вероятнее всего заразиться COVID-19 можно в дома, если кто-то уже получил положительный тест.

Что касается частоты вторичных заражений, то в домашних хозяйствах она составила 16,6%. Если у первичных пациентов не было симптомов, то риск не превышал 0,7%. Случаи быстрого заражения в основном фиксировались среди взрослых, пишет портал «РИА Новости».



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